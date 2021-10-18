



Принятый депутатами в первом чтении законопроект, запрещающий использовать социальные выплаты на погашение кредитов, вызвал критику банкиров — они предлагают сохранить существующий порядок, пишет «Коммерсант» . Так, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову письмо с предложениями по доработке законопроекта. Кроме запрета будущий закон предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок, также он будет иметь обратную силу и предполагает возврат списанных сумм с начала 2021 года.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, предлагаемое введение двух разных процедур для единовременных и периодических выплат будет не только очень затратно для банков, но и запутает самих потребителей. Как отмечается в письме, «кредитные организации не имеют возможности автоматически различать указанные категории выплат» и это придется делать в ручном режиме, что «значительно повысит операционные расходы банков и увеличит риск претензий как от клиентов, так и от регулятора».

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете списания единовременных соцвыплат Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект в целях защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Он был внесен депутатами и сенаторами, в том числе заместителем председателя ГД Сергеем Неверовым.

По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, при распространении закона на все случаи списания появятся дополнительные расходы для банков, связанные с необходимостью возврата полученных в счет погашения кредитов средств, пересчет долга, изменения текущих процессов по операционной части и т. д. Если заемщик в течение семи дней с момента возврата средств банком не погасит обязательства по кредиту, это приведет к появлению у него просрочки. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, банки должны будут закладывать аналогичные риски на будущее.

В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками. В течение этих двух недель заемщик получит право обратиться в банк с заявлением о возврате средств. По мнению Сеньковского, требуется «увеличение сроков возврата денежных средств, пересмотр процесса перестроения графика и условий дальнейшего погашения долга при возврате средств».