Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, почти две трети (64%) международных компаний планируют увеличить присутствие в России в ближайшие три года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Международный бизнес в России», подготовленное EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке МЭР.

Как следует из документа, активнее других расширять долю на рынке России в ближайшие три года планируют фармацевтические компании — 90%. За ними идут производители потребительских товаров — 61%. Инвестировать в уже работающие проекты, а не создавать новые, намерены 67% иностранных фирм.

Развивать бизнес в России они планируют преимущественно за счет вывода на российский рынок новых продуктов или услуг (64%) и расширения производства (55%). Кроме того, 89% респондентов включили Россию в топ-3 мирового рынка по важности или назвали одним из стратегических направлений. Среди компаний КСИИ это мнение разделили 96% участников, и это рекордное значение за последние три года проведения исследования.

Препятствиями в деятельности участники опроса считают высокие регуляторные барьеры (35%), медленный рост российской экономики (31%), геополитическую напряженность (24%) и санкции (21%). Для лучшего ведения бизнеса в российском законодательстве в первую очередь необходимо доработать техническое регулирование (48%) и трудовые отношения (47%).

Ранее, 3 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. Льготами смогут в том числе воспользоваться японские инвесторы.

Днем ранее замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что власти планируют создание преференционного режима на Курильских островах, однако регион вряд ли станет еще одним специальным административным районом, помимо уже существующих в Калининградской области и Приморском крае.