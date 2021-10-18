Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,42% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 243,99 пункта. Индекс РТС опустился на 0,68% — до отметки 1 878,74.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают ралли прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед открытием торгов она предположила, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться подрасти во главе с нефтегазовыми бумагами на фоне очередных максимумов цен на «черное золото».

«В остальном настроения за рубежом несколько ухудшились после преимущественно слабых данных по экономике КНР. Цены на алюминий при этом продолжают обновлять максимумы, что должно обеспечить дальнейшую поддержку «Русалу», а повышение котировок цветных металлов — «Норникелю». На неделе в целом рисковые активы вполне могут пытаться расти, но общая напряженность, связанная с высокой инфляцией и проблемами в цепочках поставок, будет сохраняться», — пишет эксперт.

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В Промсвязьбанке также были настроены перед началом торгов оптимистично. «Мы ждем, что сегодня продолжающееся ралли на рынке энергоносителей окажет российскому рынку поддержку и позволит индексу Мосбиржи протестировать уровень 4 300 пунктов», — указал главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.

При этом в отчете аналитического департамента компании «Атон» отмечалось, что «утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка снижением на 0,5%».

