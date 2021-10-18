Работнику с медианной зарплатой в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости .

Составители рейтинга исходили из того, что на сбережение ежемесячно выделяется 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся, а размещаются во вкладе по ставке 6,75%, при этом проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата (срединная в диапазоне: половина работников получают больше, половина — меньше. — Прим. Банки.ру) за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021-го. Дополнительный показатель — доля работников, которые не смогут накопить необходимую сумму за десять лет непрерывной работы. В модельных расчетах стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 800 тыс. рублей, нового — 2 млн.

Согласно исследованию, чтобы накопить 2 млн рублей (что эквивалентно текущей стоимости среднего нового автомобиля), среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 50% своих доходов, нужно 7,7 года при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов по вкладу.

Быстрее других жителей России накопить крупную сумму могут проживающие на Чукотке, хотя с приобретением автомобилей в этом регионе есть некоторые сложности: из-за удаленности территории и ее малочисленности жителям, чтобы купить новую машину, приходится доплачивать за ее доставку несколько сотен тысяч рублей (факт учтен в исследовании). Но даже при этих условиях накопить на новый автомобиль с доплатой за доставку на Чукотку можно всего за 3,5 года.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион — Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2 млн рублей за 3,6 года. На третьей строчке располагается Магаданская область (3,9 года). Лидерство этих регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, поясняют эксперты.

На четвертой и пятой строчках располагаются Ненецкий автономный округ и Москва, где срок накопления 2 млн рублей на новый автомобиль составляет 4,3 и 4,6 года соответственно. По мнению экспертов, в «богатых» регионах реальная картина накопления может быть даже несколько лучше, так как высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений. При этом в «бедных» регионах отдельные среднестатистические работники зачастую не могут позволить себе долгое время откладывать половину от своей небольшой медианной зарплаты, так как им сложно отказаться от базовых трат.

У замыкающих рейтинг регионов (в основном это кавказские территории) работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новую машину более десяти лет. Так, в Кабардино-Балкарии на это уйдет 11,1 года, в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Ивановской области — 10,8 года, в Дагестане и Карачаево-Черкесии — 10,7 года, в Алтайском крае и Тамбовской области — 10,3 года. Аналитики поясняют, что в этих регионах исторически невысокие зарплаты.

В целом жители только восьми регионов России могут накопить на новый автомобиль менее чем за пять лет. При этом в 69 регионах для накопления этой суммы нужно более семи лет, а более десяти лет придется делать сбережения в девяти регионах.

Чтобы накопить на подержанный автомобиль, средняя стоимость которого оценивается в 800 тыс. рублей, работнику с медианной зарплатой и регулярными сбережениями на уровне 50% от доходов нужно 3,6 года, показывает исследование.

При этом распределение позиций среди регионов остается примерно таким же, как и в случае с приобретением нового автомобиля. Лидируют Ямало-Ненецкий и Чукотский АО (в данном случае они поменялись местами), Магаданская область. Замыкает первую четверку Ненецкий автономный округ. Только в этих четырех регионах копить на б/у машину нужно менее двух лет.

На другом полюсе расположились Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня и Ингушетия, где нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более пяти лет при модельных условиях.

В целом в 11 российских регионах накопить на подержанный автомобиль можно менее чем за три года. Еще в 23 регионах копить придется от трех до четырех лет. Соответственно, более чем в половине регионов (51) откладывать нужно четыре года и дольше.

Оценивая долю работников, которые не смогут накопить на новый автомобиль за десять лет непрерывной работы, эксперты отмечают еще более существенную разницу между регионами. Если по среднему времени накопления на новый автомобиль регионы отличаются максимально в 3,2 раза, то по доле реальных покупателей отмечается разница почти в 90 раз.

Как показывает исследование, в целом по России порядка 29% работников не смогут накопить 2 млн рублей на новую машину за десять лет работы. При этом в Камчатском крае таких людей 0,7%, а в Чеченской Республике — 60,5%.



В целом лучше всего дело с возможностью накопить на новый автомобиль за долгий срок обстоит в Камчатском крае (как указано выше, лишь 0,7% работников не смогут накопить на новый автомобиль), Магаданской области (0,8%), Ямало-Ненецком АО (2,3%), на Чукотке (2,5%) и в Сахалинской области (3%).