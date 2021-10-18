Уральский Банк Реконструкции и Развития увеличил ставки по бизнес-депозитам. Как уточняет пресс-служба кредитной организации, рост доходности по всей продуктовой линейке в среднем составил от 0,1 до 0,5 процентного пункта.

Так, на 0,5 п. п. увеличилась доходность по одному из самых доступных и популярных у клиентов продуктов – «iДепозиту». Максимальная ставка по продукту составляет 6,4% годовых. Действующие клиенты банка могут разместить депозит в интернет-банке, остальные – оформить его после открытия счета в УБРиР.

Минимальный порог открытия составляет 100 тыс. рублей, размещение средств возможно на срок от трех до 180 дней.