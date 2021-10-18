ВТБ увеличивает ставку по вкладу «История успеха». Клиенты могут получить максимальную доходность 8,5% годовых с учетом акции «Время — деньги», капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к «Мультикарте», указано в сообщении банка.

Ставка по вкладу при открытии в системе «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания составит до 7% годовых с учетом капитализации процентов.

Получить максимальную доходность по депозиту вкладчики могут, разместив новые для банка средства не позднее 31 декабря 2021 года и воспользовавшись акцией «Время — деньги». При этом вклад не должен быть закрыт досрочно до 31 марта следующего года. «Клиенты получат вознаграждение на новые денежные средства в размере 0,5% годовых с 16 по 30 апреля 2022 года», — указано в релизе.

Увеличить доходность по вкладу еще на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, можно за счет подключения опции «Сбережения» при тратах от 10 тыс. рублей в месяц по «Мультикарте» ВТБ.

Стартовая сумма размещения средств во вклад «История успеха» составляет 30 тыс. рублей, договор действует 18 месяцев. Пополнение счета и частичное снятие средств, а также продление депозита на новый срок не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно — в форме капитализации на счет вклада или на отдельный счет по выбору клиента.



При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 3% годовых. Условие капитализации процентов в этом случае не применяется.