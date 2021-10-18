Газпромбанк проводит акцию «Ставкобум» по рефинансированию потребительских кредитов, выданных им самим или другими банками. Об этом в понедельник объявили в ГПБ.

В акции могут участвовать клиенты, которые подали заявку на потребительский кредит с 18 по 24 октября 2021 года и приняли решение о заключении договора личного страхования. «Рефинансирование позволит снизить ставку по текущим кредитам и таким образом уменьшить срок кредитования или ежемесячные платежи», — поясняется в релизе.

Размер ставки зависит от суммы кредита. Так, минимальная процентная ставка составляет 5,5% годовых при сумме кредита 5 млн рублей. Если клиент рефинансирует кредиты на сумму от 3 млн до 4 999 999,99 рубля, применяется ставка от 5,9% годовых. При сумме от 300 тыс. до 3 млн рублей включительно ставка составит 6,9%, а от 100 тыс. до 299 999,99 рубля — 8,9%.

Если клиент запрашивает рефинансирование кредитов на сумму до 1 млн рублей, потребуется только паспорт гражданина РФ.



Подать заявку на рефинансирование кредитов можно в том числе в мобильном приложении «Телекард 2.0» (эта опция доступна для зарплатных клиентов).