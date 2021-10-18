Московский Кредитный Банк повысил доходность накопительного счета для премиальных клиентов. Теперь максимальный доход на остаток по счету составляет 7,5% годовых, сообщили в МКБ.

Улучшенные условия по накопительному счету действуют в случае размещения клиентом до 750 тыс. рублей и ежемесячных трат по картам банка на сумму от 20 тыс. рублей. При отсутствии трансакций по картам будет действовать ставка 5,5% годовых вне зависимости от суммы размещенных средств.



Зачисление процентов на счет происходит в последний календарный день месяца исходя из ежедневного остатка на начало дня.