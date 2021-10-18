Альфа-Банк запустил благотворительный сервис «Добрая подписка» для компаний, сообщается в релизе кредитной организации.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо подключить подписку один раз, после чего с каждого платежа 1 рубль отправляется в фонд «Линия жизни». Например, если у компании 100 платежей в месяц, фонд получит 100 рублей. Кроме того, за участие в благотворительности бизнес получит налоговую льготу.

Чтобы начать помогать детям, клиенту достаточно зайти в свой личный кабинет в интернет-банке, перейти в раздел «Благотворительность» и выбрать «Добрую подписку». Отменить ее можно в любой момент.