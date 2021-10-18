Росбанк предоставляет скидку на кредиты наличными и рефинансирование для сотрудников бюджетных и государственных компаний. Скидка к ставке составит 0,5 процентного пункта, следует из сообщения кредитной организации.

Там уточняется, что ставки для данной категории клиентов теперь начинаются от 8,1% при сумме кредита от 1 млн рублей и при наличии оформленного страхования жизни, а без страхования жизни — от 14,1%.

Для рассмотрения заявки на кредит понадобятся паспорт, справка 2-НДФЛ за последние 12 месяцев либо подтверждение дохода выпиской из Пенсионного фонда России.



«На официальном сайте Росбанка доступны получение предварительного одобрения кредита и онлайн-запись в отделение банка для завершения оформления договора», — указано в релизе.