Банк ДОМ.РФ в партнерстве с компанией «Финдоставка» запустил сервис получения потребительских кредитов в удобном для клиента месте, сообщает пресс-служба кредитной организации. На текущий момент доступна доставка по двум кредитным программам: кредит наличными и рефинансирование. Сервис стал доступен для жителей Москвы, до конца текущего года планируется расширить услугу еще на несколько регионов.

«Для использования сервиса необходимо подать заявку на потребительский кредит через сайт банка или по телефону. При получении положительного решения по кредиту можно выбрать курьерскую доставку в качестве способа получения кредита. После этого менеджер по доставке банковских продуктов свяжется с клиентом и договорится о месте и времени встречи. На встречу менеджер привезет кредитные документы и дебетовую карту для зачисления кредитных средств», — говорится в релизе.

Оформить кредит с доставкой можно по ставке от 4,9%, максимальная сумма — 5 млн рублей, срок — до семи лет. Новый сервис позволяет получить денежные средства уже в день оформления, а также бесплатную дебетовую карту с кэшбэком до 5%.