Банк «Акцепт» подключил сервис Системы быстрых платежей (СБП), с помощью которого можно собрать на одном счете свои деньги из нескольких банков. Об этом сообщается в релизе финорганизации.

Отмечается, что сервис будет полезен, если вам необходимо срочно оплатить крупную покупку, открыть вклад или внести очередной платеж по кредиту.

Для перевода средств не нужно отдельно заходить в приложение каждого банка, со счета которого необходимо перевести деньги. Все делается из личного кабинета с компьютера или в мобильном приложении «Акцепт-Онлайн».

Переводы до 100 тыс. рублей осуществляются без комиссии.