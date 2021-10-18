С 18 октября клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) смогут открывать стратегии доверительного управления УК «Открытие» на ИИС, сообщается в релизе банка.
Теперь клиенты УБРиР смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов банка и инвестиционных продуктов УК «Открытие», что повысит эффективность вложенных средств и потенциальную доходность.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ДелоПортс-1-об
ДелоПортс
|
38.12%
|
18.11.2022
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
|
33.48%
|
10.03.2020
погашение
|Купить
|
ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
|
27.82%
|
16.03.2020
погашение
|Купить
|
ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
|
25.84%
|
15.10.2021
погашение
|Купить
Кроме того, в рамках сотрудничества УК «Открытие» предложила новый формат партнерского взаимодействия. Программное обеспечение, разработанное фабрикой «Открытие Инвестиции», существенно ускорит процесс оформления документов и минимизирует операционные издержки, так как ПО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи (ПЭП).
Для открытия стратегии ИИС УК «Открытие» клиентам УБРиР необходимо обратиться в любое из отделений банка.