С 18 октября клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) смогут открывать стратегии доверительного управления УК «Открытие» на ИИС, сообщается в релизе банка.

Теперь клиенты УБРиР смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов банка и инвестиционных продуктов УК «Открытие», что повысит эффективность вложенных средств и потенциальную доходность.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

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Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ВымпелКом-1-об
ВымпелКом
78.91%
10.03.2020
погашение
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ДелоПортс-1-об
ДелоПортс
38.12%
18.11.2022
погашение
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ВымпелКом-4-об
ВымпелКом
33.48%
10.03.2020
погашение
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ВымпелКом-2-об
ВымпелКом
27.82%
16.03.2020
погашение
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ДОМ.РФ-18-об
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
25.84%
15.10.2021
погашение
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Кроме того, в рамках сотрудничества УК «Открытие» предложила новый формат партнерского взаимодействия. Программное обеспечение, разработанное фабрикой «Открытие Инвестиции», существенно ускорит процесс оформления документов и минимизирует операционные издержки, так как ПО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи (ПЭП).

Для открытия стратегии ИИС УК «Открытие» клиентам УБРиР необходимо обратиться в любое из отделений банка.