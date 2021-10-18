С 18 октября клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) смогут открывать стратегии доверительного управления УК «Открытие» на ИИС, сообщается в релизе банка.

Теперь клиенты УБРиР смогут создавать диверсифицированный портфель, состоящий из депозитов банка и инвестиционных продуктов УК «Открытие», что повысит эффективность вложенных средств и потенциальную доходность.

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Кроме того, в рамках сотрудничества УК «Открытие» предложила новый формат партнерского взаимодействия. Программное обеспечение, разработанное фабрикой «Открытие Инвестиции», существенно ускорит процесс оформления документов и минимизирует операционные издержки, так как ПО позволяет подписывать документы с помощью электронной подписи (ПЭП).

Для открытия стратегии ИИС УК «Открытие» клиентам УБРиР необходимо обратиться в любое из отделений банка.