Все социально значимые объекты к 2022 году получат доступ к Интернету, учебные классы 11 тыс. школ будут обеспечены Wi-Fi-доступом. Это следует из презентации Минцифры РФ, представленной главой министерства Максутом Шадаевым на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«100% всех социально значимых объектов подключены к ШПД (широкополосный доступ к Интернету). Учебные классы 11 тыс. школ будут обеспечены Wi-Fi-доступом», — следует из задач на 2021—2022 годы, представленных в презентации.

Кроме того, в задачи на 2021—2022 годы в рамках устранения цифрового неравенства входит обеспечение свыше 3 тыс. малонаселенных пунктов, в том числе выбранных по итогам онлайн-голосования. Также предусмотрено обеспечение мобильным Интернетом трех самых приоритетных автомобильных трасс.

Согласно данным презентации, порядка 5% граждан к 2022 году должны воспользоваться бесплатным доступом к социально значимым сайтам.

По словам Шадаева, до конца 2022 года на портале госуслуг появятся учетные записи для детей, не достигших возраста 14 лет. Министр отметил, что сейчас очень много сервисов, ориентированных на детей, — электронный дневник, доступ к цифровому контенту и так далее.