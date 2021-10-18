«СПБ Биржа» официально объявила о планах IPO: до конца текущего года планируется размещение на собственной площадке, а в первом полугодии 2022 года — подать заявку в SEC для листинга на американской площадке.

«Компания в настоящее время рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций на «СПБ Бирже», которое должно быть завершено до конца 2021 года. Компания считает, что проведение IPO на платформе «СПБ Биржи» — важнейший этап на пути «СПБ Биржи» к реализации своей стратегической цели стать публичной компанией, который максимизирует возможности участия российских розничных инвесторов», — говорится в релизе биржи по итогам заседания совета директоров, который созвал внеочередное собрание акционеров на 18 ноября.

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На собрании будут одобрены договоры страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц компании, а также предоставление им гарантии возмещения расходов, издержек или ущерба в связи с исполнением должностных обязанностей.

Компания планирует использовать привлеченные в ходе IPO средства для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» (MOEX: ALBK) («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»).

Дополнительный выпуск акций биржи был зарегистрирован Центральным банком 23 сентября. После проведения IPO ожидается, что акции будут торговаться в котировальном списке первого уровня на «СПБ Бирже» под тикером SPB, говорится в релизе.