К команде «Тинькофф» присоединился выходец из eBay Илья Кретов в роли директора по электронной коммерции. В этой позиции он возглавит новое направление «Тинькофф E-commerce» — экосистему сервисов для онлайн-бизнесов в рамках подразделения «Тинькофф Бизнес», следует из сообщения Тинькофф Банка.

Как поясняется, «Тинькофф E-commerce» объединит нефинансовые и финансовые инструменты для предпринимателей и компаний по выходу в онлайн и развитию онлайн-продаж через крупнейшие маркетплейсы, соцсети, интернет-магазины и т. д.

Также команда под руководством Кретова «будет внедрять новые продукты для покупателей, адаптировать под задачи онлайн-мерчантов текущие продукты «Тинькофф» для бизнеса и клиентов: услуги «Тинькофф Бизнеса», POS-кредиты, сервис «Долями», продукты «Тинькофф Кассы», возможности «Тинькофф Таргета» и т. д.», указывают в «Тинькофф».



«Наша задача — построить принципиально новую вселенную услуг для онлайн-бизнеса, в которой предприниматели смогут решить любые задачи по электронной торговле — от «одного окна» работы со всеми российскими маркетплейсами до развития собственных продаж в России и мире. <…> Мы хотим стать главным партнером для всех российских компаний, которые хотят выйти в онлайн или увеличить свои продажи онлайн», — комментирует Кретов.

Илья Кретов до прихода в «Тинькофф» занимал должность генерального директора eBay на глобальных развивающихся рынках (был назначен в феврале 2020 года). Он был единственным российским топ-менеджером, отвечавшим за международное присутствие американской IT-корпорации в 200 странах. Ранее Кретов занимал позицию генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. Он пришел в компанию «eBay Россия» в 2013 году на должность директора по маркетингу. До этого Кретов более десяти лет занимал руководящие должности в маркетинге таких крупных компаний, как Mars и Google.



«Тинькофф» также сообщает о новом топ-сотруднике, что тот «является автором книги «Я — CEO: Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо». Увлекается триатлоном, многократный участник соревнований Ironman».