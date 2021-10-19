Глава «Опоры России» Александр Калинин призвал предпринимателей поощрять своих сотрудников за вакцинацию против коронавируса премиями в размере до 4 тыс. рублей, которые не будут облагаться взносами и налогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к индексу деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI, который ежемесячно рассчитывают Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research.

«По нашему мнению, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. «Опора России» призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией. Например, через механизм материальной помощи работнику, где выплата до 4 тысяч рублей не облагается взносами и налогом», — сказал Катырин.

Индекс RSBI снизился с 54 пунктов в августе до 52,8 пункта в сентябре, оставшись в зоне роста (значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — ослабление). По словам Калинина, основные причины негативного тренда в предпринимательских настроениях — снижение фактических и ожидаемых инвестиций в компаниях малого и среднего бизнеса, а также рост неудовлетворенного спроса в банковском кредитовании.



«Еще в августе мы говорили о том, что «дешевые» деньги для малого бизнеса закончились. Больше не выдают льготные кредиты по программе «1764» [льготное кредитование малого и среднего бизнеса по ставке, складывающейся из ключевой ставки ЦБ плюс 2,75 процентного пункта], а «зонтичный» механизм Корпорации МСП только начал работу. Также падение индекса можно связать с традиционными завышенными ожиданиями бизнеса от начала делового сезона», — отметил глава «Опоры России».