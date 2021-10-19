Срочный рынок стал наиболее популярной темой в первые недели запуска тестирования неквалифицированных инвесторов, свидетельствуют данные «ВТБ Капитал Инвестиции». Тесты для доступа неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам стали проводиться с 1 октября 2021 года.

Первое место по популярности среди «неквалов» при прохождении тестирования для получения доступа к торговле сложными финансовыми инструментами занял срочный рынок, второе место досталось акциям иностранных компаний, а третье поделили между собой зарубежные ETF и акции, которых нет в котировальных списках.

Маржинальное кредитование и сделки РЕПО по востребованности оказались на четвертом и пятом месте соответственно.

Среднее время прохождения тестирования составляет около пяти минут.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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