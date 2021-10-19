У семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпрокуратура обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках, открытых как во время службы, так и после нее, когда они вышли на пенсию, пишет «Коммерсант» . Надзор пытался отсудить как коррупционный доход все средства на счетах, а также две дорогостоящие квартиры, которые были не по карману бывшему служащему, однако ответчики доказали, что владеют частью активов законно.

Подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника третьего отделения второго отдела второй службы управления материально-технического обеспечения седьмой службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках. Действующими к моменту проверки были всего 203 счета, в том числе в СберБанке, ВТБ, Промсвязьбанке, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург» и прочих, на которых находились в основном суммы от 1,3 млн рублей до 4,7 млн рублей, а также 43 тыс. долларов. Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом. Кроме того, установили в надзорном ведомстве, часть незаконных доходов Кулюкин, у которого уже была квартира, использовал в 2012–2013 годах на покупку еще трех объектов недвижимости — двух квартир общей площадью более 100 кв. метров каждая и нежилого помещения площадью 20 кв. метров.

Таким образом, решили в Генпрокуратуре, в течение одного года экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы. При этом подозрительные квартиры были записаны на мать Кулюкина, 1935 года рождения, проживавшую на Украине и никаких доходов, кроме пенсии, не имевшую. Через два года после ее смерти квартиры были оформлены в наследство бывшим снабженцем.

Центробанк отказался возвращать изъятые в 2013 году вещдоки на миллионы долларов, евро и рублей Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске отказал в иске двум жителям Дагестана, потребовавшим от следствия вернуть принадлежащие им миллионные суммы в рублях и валюте, пишет «Коммерсант» , уточняя, что они были изъяты в 2013 году как вещественные доказательства после задержания руководителей ЧОО «Карат-1».

Раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики. Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.

Генпрокуратура подала в Щербинский райсуд Москвы иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов семьи Кулюкиных, однако выиграть дело оказалось не так просто. Представитель ответчиков в ходе разбирательства пояснила, что деньги на счетах, открытых четой сотрудников ФСБ в период их службы, вполне соответствуют их официальным зарплатным и премиальным доходам. Все остальные средства, по версии ответчиков, имеют украинское происхождение.

Известно, что надзор отсудил в пользу РФ квартиру ответчиков в доме на улице Академика Виноградова кадастровой стоимостью 17 млн рублей. В доход государства отошла еще одна квартира Кулюкиных площадью 104 кв. метра и гараж. Конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе и 45 тыс. долларов. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам. Среди них, например, оказались средства на социальном счете, на который Кулюкин как ветеран боевых действий получал соответствующие выплаты от государства. Возвращены должны быть и драгоценности. Ломбард, в который обратилась Генпрокуратура, признал украшения предметами роскоши, но этого для конфискации оказалось недостаточно. Не согласившись с решением районного суда, пенсионеры Кулюкины обжаловали его в Мосгорсуде. Апелляционная инстанция должна пересмотреть жалобы в октябре.