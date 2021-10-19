Хоум Кредит Банк предлагает специальные условия по кредитной карте «120 дней без %». С 18 октября 2021 года с нее можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности:

клиенты, которые оформят карту «120 дней без %» с 18 октября, смогут снимать наличные без комиссии в первые два месяца с момента ее оформления в соответствии с тарифами банка;

клиенты, которые оформили карту до 18 октября, смогут снимать наличные без комиссии до 31 декабря 2021 года в соответствии с условиями акции «Снимай наличные бесплатно».

В банке напомнили, что льготный период у кредитной карты «120 дней без %» — до четырех месяцев, для бесплатного обслуживания нужно тратить по карте от 7 тыс. рублей в месяц, кредитный лимит — от 10 тыс. до 700 тыс. рублей, есть кэшбэк за покупки у партнеров программы «Польза».