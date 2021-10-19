Хоум Кредит Банк предлагает специальные условия по кредитной карте «120 дней без %». С 18 октября 2021 года с нее можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В частности:
В банке напомнили, что льготный период у кредитной карты «120 дней без %» — до четырех месяцев, для бесплатного обслуживания нужно тратить по карте от 7 тыс. рублей в месяц, кредитный лимит — от 10 тыс. до 700 тыс. рублей, есть кэшбэк за покупки у партнеров программы «Польза».
Самые популярные бесплатные кредитные карты
Выбор пользователей Банки.ру
|Название
|Процентная ставка
|Кредитный лимит, ₽
|Льготный период, дней
|от 11,9%
|до 600 000
|до 145
|
Лиц.№ 3354
|от 9,8%
|до 1 000 000
|до 120
|
Лиц.№ 1481
|от 7%
|до 450 000
|до 180
|
Лиц.№ 2557
|от 7%
|до 450 000
|до 50
|
Лиц.№ 2557
|от 11,9%
|до 1 000 000
|до 111
|
Лиц.№ 2268