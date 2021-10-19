У голосового ассистента Райффайзенбанка Рэи появились новые возможности: теперь помощник умеет выполнять исходящие вызовы, сообщается в релизе финорганизации.

С помощью интеграции с внутренними системами банка Рэя может делать персонализированные предложения потенциально заинтересованным в них клиентам, а в перспективе — моментально уведомлять о готовности карты и других сервисных событиях, в случае если клиент предпочтет такой способ оповещения.

Отмечается, что ассистент понимает просьбу повторить сообщение, может перезвонить в другое время или предложить продукт под запрос клиента.

Минфин намерен регулировать голосовые интерфейсы в банках Это делается, чтобы не допускать мисселинг и защитить права потребителей, пояснили в ведомстве.

«Наша задача — создать бота, общение с которым будет естественным и незаметным для пользователя, технологии машинного обучения и решения по работе с речью человека позволяют нам это делать. Уже сейчас общение с Рэей оценивается как очень эффективное, уровень дозвона выше 72%, а конверсия превышает показатели лучшего из использованных ранее вендорских решений», — прокомментировал руководитель направления по автоматизации клиентской поддержки в Райффайзенбанке Илья Щиров.

Голосовой ассистент работает на основе собственной чатбот-платформы Райффайзенбанка, которая отвечает за его логику, обработку запросов и поиск ответов. Преобразование речи звонящего в текст и текста ответа ассистента — в звучащую речь происходит с использованием облачных речевых технологий Yandex SpeechKit.

Летом 2021 года голосовой ассистент начал принимать все входящие вызовы на горячей линии Райффайзенбанка. По сравнению с январем 2021 года в два раза больше клиентов получают решение своих вопросов на горячей линии моментально, без ожидания специалиста.