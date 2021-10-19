Кассационная инстанция в лице Арбитражного суд Московского округа удовлетворила заявление лондонского Citibank и отправила иск о взыскании 49% банка «Русский Стандарт» на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК , напоминая, что акции банка заложены по облигационному долгу структуры его владельца Рустама Тарико.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение», — говорится в картотеке арбитражных дел.

Судебное разбирательство стало промежуточным итогом спора между владельцем группы Roust и банка «Русский Стандарт» Рустама Тарико со своими кредиторами. Акции банка заложены по облигационному долгу структуры Тарико Russian Standard Ltd (RSB) на 451 млн долларов, который находится в дефолте с 2017 года. В 2020 году лондонский Citibank, трастовый управляющий залогом, обратился с иском к акционерам банка: ЗАО «Компания «Русский стандарт» (владеет 39,9% акций) и ООО «Русский стандарт Инвест» (9,1%), которые и передали акции в обеспечение по облигационному займу. Как указывает РБК, на момент подачи иска долг RSB достиг 757 млн долларов. Citibank подал заявление по просьбе владельцев облигаций, но не преуспел в первой инстанции и апелляции.

Адвокаты «Русского Стандарта» отвергли возможность взыскать 49% банка Как объяснили адвокаты, выступающий истцом Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом обязательству.

В суде первой инстанции ответчики заявили, что Citibank не может обращаться с подобным иском, так как не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу. По этой же причине залог в принципе не возник, несмотря на заключение договора, поэтому иск, по их мнению, нельзя было удовлетворить. Кроме того, с момента подачи требования о возмещении долга (Citibank подал его в 2018 году) прошло больше года, то есть истек пресекательный срок для взыскания залога, говорили адвокаты ответчиков.

Арбитражный суд Москвы тогда решил, что Citibank, действительно, не доказал, что имеет какие-либо права в отношении облигаций, и не может быть признан кредитором. Апелляция с этой позицией согласилась, напомнив, что «залог по российскому праву возникает в момент, когда сторона кредитора по договору залога становится кредитором по основному обязательству». Трастовое соглашение, по которому Citibank стал управляющим заложенными акциями «Русского Стандарта», было заключено по английскому праву.

Теперь, после решения кассации, иск вновь вернется на рассмотрение суда первой инстанции.

Ряд владельцев облигаций, в том числе фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, требуют от Тарико возврата долга с 2018 года, но договориться им не удавалось. В 2019 году они наняли инвесткомпанию «А1» для взыскания долга, а в октябре этого года «А1» заявила, что выкупила дефолтные еврооблигации у иностранных инвесторов и сама стала крупнейшим кредитором RSB.



Суд кассационной инстанции посчитал, что нижестоящие суды допустили нарушения норм права, сообщил РБК представитель «А1». Информагентство направило запрос представителю RSB.