Россия в последнее время на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 млрд рублей в день, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 миллиардов рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 миллиарда рублей в день», — сказал Силуанов в ходе встречи с сенаторами в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.