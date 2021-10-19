«ДОМ.РФ» и Металлинвестбанк завершили размещение ипотечных облигаций на сумму 3,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании «ДОМ.РФ».

Ставка купона установлена на уровне 7%. Ожидаемая дюрация выпуска составляет 3,5 года, а срок обращения — 9,7 года. Организатором размещения выступил Банк ДОМ.РФ.

«Данный выпуск стал 33-м в рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ». Металлинвестбанк регулярно участвует в секьюритизации своего ипотечного портфеля — начиная с 2019 года банк разместил уже три выпуска ипотечных ценных бумаг «ДОМ.РФ» на 12,7 млрд рублей», — говорится в релизе.

По словам заместителя председателя правления Металлинвестбанка Селима Агарзаева, ипотечная секьюритизация «ДОМ.РФ» позволяет оригинатору получить ликвидный выпуск облигаций вместо портфеля ипотеки.

«Это открывает перед банком широкие возможности по привлечению финансирования на выгодных условиях и позволяет выдавать больше ипотечных кредитов. Металлинвестбанк продолжит секьюритизацию своего портфеля и рассматривает ИЦБ «ДОМ.РФ» как ключевой инструмент развития ипотечного рынка в стране», — отметил Агарзаев.