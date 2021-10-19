Лидером среди российских городов по росту цен на вторичные «однушки» в III квартале 2021 года стал Краснодар. Об этом говорится в исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG.

Средняя стоимость однокомнатного лота в Краснодаре в предложении за три месяца выросла на 18,29% — до 2,9 млн рублей. Второе место — у Сочи с ростом на 17,43%, до 7 млн рублей. Третье место занимает Севастополь (плюс 8%, до 4,74 млн рублей).

Четвертое место — у Казани (прирост 7,15%, до 3,8 млн рублей), пятое — у Калининграда (плюс 6,02%, до 3,23 млн рублей).

Москва в этом рейтинге занимает 26-е место: здесь цены за III квартал выросли на 3,78%, до 9,71 млн рублей. У Санкт-Петербурга — 43-е место (плюс 2,51%, до 5,68 млн рублей).

Минимальный рост отмечен в Новокузнецке (плюс 1,56%, до 1,47 млн рублей) и Оренбурге (плюс 1,82%, до 1,84 млн рублей).