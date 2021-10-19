Лидером среди российских городов по росту цен на вторичные «однушки» в III квартале 2021 года стал Краснодар. Об этом говорится в исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG.
Средняя стоимость однокомнатного лота в Краснодаре в предложении за три месяца выросла на 18,29% — до 2,9 млн рублей. Второе место — у Сочи с ростом на 17,43%, до 7 млн рублей. Третье место занимает Севастополь (плюс 8%, до 4,74 млн рублей).
Четвертое место — у Казани (прирост 7,15%, до 3,8 млн рублей), пятое — у Калининграда (плюс 6,02%, до 3,23 млн рублей).
Москва в этом рейтинге занимает 26-е место: здесь цены за III квартал выросли на 3,78%, до 9,71 млн рублей. У Санкт-Петербурга — 43-е место (плюс 2,51%, до 5,68 млн рублей).
Минимальный рост отмечен в Новокузнецке (плюс 1,56%, до 1,47 млн рублей) и Оренбурге (плюс 1,82%, до 1,84 млн рублей).В годовом выражении (III квартал 2021 года к III кварталу 2020-го) средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке сильнее всего выросла в Сочи (плюс 60,89%). Второе и третье места по этому показателю, соответственно, у Краснодара (плюс 38,1%) и Калининграда (плюс 31,55%). В Москве однокомнатное жилье за год выросло в цене на 18,07%, в Санкт-Петербурге — на 19,94%. Сочи, Краснодар и Калининград также составляли тройку лидеров по росту цен на однокомнатное жилье на вторичном рынке по итогам августа 2021 года.
Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье, пишут «Известия» со ссылкой на рейтинг международной консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты сходятся во мнении, что спрос подняли льготная ипотека и расширение программы материнского капитала; несмотря на то, что в случае с загородной недвижимостью причины иные, падения цен, как и в случае с квартирами, ожидать не приходится.