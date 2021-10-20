Госдума в ближайшее время может заняться разработкой налоговых льгот для физлиц, владеющих ESG-активами (с экологической или социальной составляющей), пишет «Коммерсант» . Такая мера будет способствовать росту розничного спроса на финансовые продукты, привязанные к показателям ESG. Сейчас он формируется за счет продвижения крупнейшими банками, игроки за пределами топ-20 интереса не проявляют из-за неочевидной маржинальности и недоверия к теме в целом. Эксперты уверены, что процесс сдвинется только с введением мер господдержки.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о введении льгот по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) для розничных инвесторов, владеющих зелеными активами. При наличии привлекательных налоговых льгот на владение ESG-инструментами спрос на такие продукты в розничном сегменте может значительно вырасти, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, розница может стать драйвером ESG-трансформации в РФ.

Сейчас предложение на рынке ESG-розницы формируется за счет крупнейших участников банковского рынка, показывают результаты проведенного изданием опроса. Большинство респондентов из числа топ-20 банков указали на наличие в продуктовых линейках дебетовых и кредитных виртуальных карт, а также практику безбумажного документооборота, экономящего природные ресурсы. О наличии специальных продуктов — вкладов, кредитов, инвестиционных программ — сообщили в ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Росбанке, Московском Кредитном Банке, Тинькофф Банке, Хоум Кредит Банке, «Центр-инвесте».

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Банкиры отмечают, что пока спрос на ESG-продукты в розничном сегменте нельзя назвать высоким. Главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин отметил, что понимание ESG-повестки у потребителей поверхностное, так как они недостаточно информированы, однако спрос будет нарастать в течение ближайших 15 лет. В ЦБ подтвердили, что вопрос введения льгот для банков, развивающих ESG-сферу, изучается.