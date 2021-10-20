Стоимость компаний, в советах директоров которых есть женщины, выросла на 43%, рассказала в интервью «Известиям» на полях Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге директор дирекции по внешним связям Промсвязьбанка Вера Подгузова.

«Российские эксперты заметили связь между гендерной диверсификацией советов директоров и динамикой капитализаций предприятий: стоимость компаний, в советах директоров которых есть женщины, выросла на 43%. Очевидно, что увеличение числа женщин- — руководителей предприятий — вопрос не только борьбы за гендерное равенство, но и вопрос бизнес-целесообразности», — отметила она.

По словам Подгузовой, сегодня очень много женщин можно найти в экономической сфере, и они играют значительную роль в различных отраслях экономики регионов, страны. «По своему опыту могу сказать, много женщин также в банковском сообществе. Доля женской части населения также заметно расширяется в бизнесе. Это связано с общей глобализацией», — подчеркнула директор дирекции по внешним связям ПСБ.

Однако, как заметила Подгузова, доля женщин в российской промышленности, особенно на руководящих должностях, пока еще остается низкой, хотя и постепенно растет. «На позициях среднего и высшего уровня в отечественной промышленности также женщин немного — не более трети. По данным ассоциации «Женщины в промышленности», в 2019 году среди 1,3 тысячи предприятий ОПК не было ни одной женщины — генерального директора. Привлечению женщин в промышленные отрасли может способствовать повышение уровня комфортности труда и создание доступной системы специального образования», — заключила она.