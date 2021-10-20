Минпромторг, Минцифры и ЦБ обсуждают проект российских нефтекомпаний по добыче на их месторождениях криптовалюты, пишет «Коммерсант» . Предприятия предложили использовать для этих целей попутный нефтяной газ (ПНГ), с помощью которого будет генерироваться электроэнергия для снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД), необходимых для майнинга. Заместителя главы Минпромторга Василий Шпак направил письмо в Минцифры и ЦБ с просьбой дать свои отзывы на возможность такого использования российского оборудования.

Реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей «добычи» цифровых валют, говорится в письме. Для реализации проекта предполагается организовать в России производство соответствующих энергетических установок с возможностью последующего экспорта.

Данилова: примерную оценку вложений в криптовалюты ЦБ получает путем опроса участников рынка Рынок криптовалют потенциально является очень значимой проблемой из-за очень низкой прозрачности и в России, и в других странах. Такое мнение в интервью Reuters высказала директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.

Законом «О цифровых финансовых активах», который вводит понятие цифровой валюты, предусмотрено, что порядок ее оборота должен быть урегулирован отдельными законами, «в настоящее время подходы к регулированию обсуждаются», пояснили в ЦБ. Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, говорит, что «одна из крупных российских нефтедобывающих компаний» хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты, «но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором».

Официально такой проект есть только у «Газпром нефти»: в 2020 году компания запустила его на своем месторождении в Ханты-Мансийском АО.

По мнению главы Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игоря Дорофеева, идея выглядит неоднозначно, так как это непрофильный для нефтяников бизнес и затратный с точки зрения обслуживания ЦОДов. Сегодня в России нет запрета на майнинг, ограничен лишь оборот криптовалюты, пояснил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. По его словам, возможны различные варианты, «например нефтяные компании могут создавать ЦОДы или предоставлять свои избыточные мощности в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая, где законодательно запретили майнинг».