Лондонский банк VTB Capital, дочерняя структура банка ВТБ, договорился об урегулировании претензий американского регулятора — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), выплатив более 6 млн долларов по делу о размещении облигаций Мозамбика. По этому же делу банк Credit Suisse согласился выплатить властям США и Великобритании почти 475 млн долларов, в том числе почти 100 млн — SEC. Эту информацию публикует РБК со ссылкой на сообщение об урегулировании претензий на сайте SEC.

Комиссия посчитала, что Credit Suisse мошенническим путем ввел в заблуждение инвесторов и нарушил закон о коррупции за рубежом при привлечении более чем 1 млрд долларов. Эти средства были использованы для схемы скрытого погашения задолженности, выплаты откатов бывшим инвестиционным банкирам Credit Suisse, которые сейчас вместе с посредниками проходят по делу обвиняемыми, а также подкупа коррумпированных правительственных чиновников Мозамбика.

SEC установила, что предложения для инвесторов Credit Suisse скрывали лежащую в основе коррупцию и ложно утверждали, что вырученные средства помогут развитию индустрии ловли тунца в Мозамбике. Credit Suisse не раскрыл полный объем и характер задолженности Мозамбика, а также риск дефолта, связанный с этими сделками, посчитали в SEC.

Лондонская дочерняя компания ВТБ отдельно согласилась выплатить более 6 млн долларов для урегулирования обвинений SEC, связанных с ее ролью в введении инвесторов в заблуждение при втором размещении облигаций Мозамбика в 2016 году. Предложение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволило инвесторам обменять свои ноты на новые суверенные облигации, выпущенные непосредственно правительством Мозамбика. Но SEC обнаружила, что материалы предложения, распространяемые Credit Suisse и VTB Capital, не раскрывали истинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по облигациям.

Мозамбик объявил дефолт после того, как был раскрыт весь объем «секретного долга».

В сообщении говорится, что VTB Capital согласился выплатить более 2,4 млн долларов в качестве компенсации и процентов, а также штраф в размере 4 млн, не признавая и не отрицая выводов SEC.

В поступившем в РБК сообщении ВТБ говорится, что банк не признает и не отрицает утверждений, содержащихся в постановлении SEC. «В своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей Республики Мозамбик и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве», — отметили в ВТБ.

Как отмечается в пресс-релизе, постановление SEC признает сложность ситуации, в которой оказался ВТБ в связи с действиями должностных лиц Мозамбика, вследствие которых сам ВТБ был введен в заблуждение официальными лицами этой страны. В банке отметили, что ни ВТБ, ни кто-либо из его сотрудников не были обвинены в уголовном преступлении.

«Достигнутое мировое соглашение является завершением расследования SEC относительно роли ВТБ в сделках с мозамбикскими государственными компаниями. Как мы ранее говорили, ВТБ принял необходимые меры, чтобы соблюсти корректность раскрытия информации в проспекте эмиссии суверенных евробондов, но мы столкнулись с активным противодействием этому со стороны ряда других вовлеченных в сделку сторон, как признала SEC», — говорится в комментарии VTB Capital.

В январе 2019 года три экс-банкира Credit Suisse Group AG были арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме. Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.



В 2013—2014 годах Мозамбик одолжил около 2 млрд долларов у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг, уйдя в отставку в 2015 году, скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году. В том же году Мозамбик объявил дефолт по этим обязательствам.