Фондовые торги в России открылись в «зеленой зоне», однако дальнейшая динамика оказалась неоднозначной, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте сессии индекс Мосбиржи составил 4 284,91 пункта после 4 276,26 на предыдущем закрытии, индекс РТС — 1 900,69 против 1 900,04.

На 10:08 индекс Мосбиржи был в плюсе на 0,11%, индекс РТС — в минусе на 0,19%. На 10:14 оба индикатора демонстрировали положительную динамику, однако индекс РТС прибавлял лишь 0,01% (индекс Мосбиржи — 0,24%). К 10:18 рост стал несколько более уверенным: плюс 0,28% по индексу Мосбиржи и плюс 0,12% по индексу РТС. Однако затем последний вновь ушел в «красную зону».



По состоянию на 10:21 индекс Мосбиржи прибавлял 0,17%, а индекс РТС терял 0,07%, значения индикаторов составляли 4 283,45 и 1 898,62 пункта соответственно.

Аналитики указывают на не совсем благоприятный внешний фон в начале торгов.

«Сегодня внешний фон не очень радует. После вчерашнего роста американские фьючерсы снижаются более чем на 0,1%, в минусе нефть и промышленные металлы. Так что индексу Мосбиржи сегодня в первой половине дня подрасти будет непросто», — написал до начала торгов главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Впрочем, ситуация может измениться во второй половине дня, если трейдеры покупками отреагируют на новые позитивные отчеты американских компаний, — рассуждает эксперт. — Однако со временем этот драйвер будет затухать, и превышение прибылей над прогнозами будет восприниматься как само собой разумеющееся».

«В целом же рынки вошли в стадию высокой волатильности, и просадки котировок нужно либо терпеть, либо повышать уровень риска и пытаться заработать на краткосрочных спекуляциях», — заключает Антонов. «Тем, кто не готов активно торговать, рекомендуем оставлять в портфелях «Сбер» и «Газпром». Новая восходящая волна в них еще не закончена», — добавляет он.

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«Учитывая невнятный внешний фон, полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 4 250—4 300 пунктов с тяготением к нижней границе диапазона», — дал прогноз главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова напоминает, что «индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли, а долларовый индикатор обновил очередной максимум с 2011 года — 1 901 пункт».

«С одной стороны, рынки сохраняют потенциал краткосрочного роста, но с другой — ухудшение зарубежных настроений в среду может способствовать нисходящей коррекции с ближайшими поддержками 4 230 и 1 870 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день — 4 220—4 330 пунктов», — отмечается в комментарии.



«Золото и серебро при этом продолжают попытки роста, что должно поддержать бумаги золотодобытчиков. Важные драйверы в среду могут возникнуть, в частности, в акциях Petropavlovsk — компания публикует операционные результаты и должна представить обновленную стратегию с возможными новостями по дивидендам», — добавляет Кожухова.