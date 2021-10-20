Ассоциация менеджеров 26 октября 2021 года проведет XIX церемонию вручения премии «Топ-1000 российских менеджеров», в ходе которой будут названы победители в 12 основных и четырех специальных номинациях.

Деловая премия «Топ-1000 российских менеджеров» учреждена в 2003 году. Премия присуждается победителям одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров, публикуемого в газете «Коммерсант». Премии удостаиваются лидеры бизнеса, обладающие лучшей профессиональной репутацией и внесшие заметный вклад в развитие своих компаний, отраслей, российской экономики.

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«Пандемия продолжает вносить новые краски в палитру мировой экономики и усиливает значимость управленца, призванного трансформировать компанию под определенный уровень доходности, создавая новое «цифровое «Эльдорадо». Принципиально новый контекст обязывает топ-менеджеров ориентироваться на технологические тренды и, как лидеров музыкальных групп, выбирать наиболее подходящий для ситуации стиль — от авторской песни до эмбиента, от ритм-энд-блюза до хардкора. Основной компетенцией топ-менеджера стало умение видеть будущее и объединять людей вокруг этой идеи. А значит, бизнесу приходится так или иначе идти ва-банк, учитывать риски в оперативной и выверенной ситуации», — комментируют организаторы церемонии.



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