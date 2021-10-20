ПСБ создал личный кабинет для бизнеса в интернет- и мобильном банке, который позволяет в реальном времени отслеживать трансакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ, и получать аналитические данные по движению средств через них.

Предпринимателям — клиентам ПСБ теперь в любое время доступны сведения о терминалах оплаты, оборотах и тарифах, лента операций с удобными фильтрами, аналитика по чекам, трансакциям и количеству клиентов, раздел с отчетами по операциям и частыми вопросами по эквайрингу, инструкция по работе с POS-терминалами и многое другое. Сервис доступен на бесплатной основе в мобильном банке, установленном на смартфонах, работающих на Android и iOS, а также в интернет-банке.

«ПСБ продолжает развивать сервисы, которые выводят детализацию и автоматизацию на новый уровень, делая услуги для бизнеса более комфортными. Функционал нового сервиса разработан на основе пожеланий наших бизнес-клиентов к информации об эквайринговых операциях. В частности, каждый третий отмечал необходимость постоянного доступа к параметрам проводимых трансакций, данным о сумме торгового оборота по каждому терминалу. Все это, а также ряд других востребованных опций были реализованы в одном из самых функциональных личных кабинетов для торгового эквайринга», — сказал директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.



Сервис предоставляется бесплатно и необходим малому и среднему бизнесу — предпринимателям, которые самостоятельно контролируют работу своих компаний и хотят получать доступ к эквайринговой информации онлайн. В дальнейшем клиентам станет доступна возможность отправки заявок на подключение к эквайрингу дополнительных точек или демонтаж действующих, дистанционная смена тарифа и многое другое.