Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Пойдем!» на уровне «ВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

В АКРА отметили, что рейтинг банка «Пойдем!» обусловлен умеренно слабой оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, слабой оценкой риск-профиля, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

Умеренно слабая оценка бизнес-профиля обусловлена ограниченными конкурентными позициями банка «Пойдем!» в российском банковском секторе и высокорискованной, по мнению агентства, бизнес-моделью.

«Банк ориентирован на предоставление необеспеченных кредитов физическим лицам, что делает его потенциально более уязвимым в периоды экономического спада», — пояснили в агентстве. И уточнили, что повышенная концентрация операционной деятельности банка несколько нивелируется относительно высокой географической диверсификацией, которую «Пойдем!» продолжает расширять, открывая новые точки обслуживания в малых городах.

Сильная позиция банка по капиталу обусловлена относительно высокими текущими показателями прибыльности. На протяжении последних лет чистая процентная маржа была определяющим фактором высокой рентабельности банка «Пойдем!»: согласно расчетам АКРА, начиная с 2018 года среднее значение этого параметра составляет около 22%, что значительно превышает аналогичные показатели по сектору.

Слабая оценка риск-профиля «Пойдем!» обусловлена сохранением повышенного уровня проблемной задолженности банка. Вместе с тем АКРА позитивно оценило отсутствие агрессивной кредитной политики банка в период повышенной экономической неопределенности: кредитная организация сократила рабочий портфель ссуд в 2020—2021 годах с целью минимизации потенциальных кредитных убытков и не планирует существенно увеличивать риск-аппетит в следующем году.

«Пойдем!» имеет адекватную позицию по фондированию и ликвидности. Банк способен выдержать отток клиентских средств в рамках как базового сценария (профицит краткосрочной ликвидности составляет 2,2 млрд рублей), так и стрессового (12,7% обязательств). Основной источник фондирования банка — средства физических лиц, формирующие около 89% всех обязательств.