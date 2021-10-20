Центробанк привлек Датабанк и его директора Андрея Пономарева к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В отношении Датабанка и его топ-менеджера Центробанк в среду, 20 октября, вынес два постановления по части 1 статьи 19.7.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Непредставление информации в Банк России»). Статья предусматривает наказание за непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации.

Постановлениями предусмотрено наложение административных штрафов на Датабанк и Андрея Пономарева, однако точные суммы не указаны. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.