Рубль выиграл недельную гонку среди собратьев из развивающихся стран. Пока он — лучший по устойчивости. Также в нашей еженедельной подборке — что купить инвестору вместо биткоина и кому насолил Apple.

На прошлой неделе в топе идей были акции, которые могут стать популярными из-за интереса к российскому рынку. И эта волна пока не спадает.

Валюта

Неожиданное решение по подъему ключевой ставки — совет директоров Центробанка поднял ее на 0,75 процентного пункта, хотя большинство аналитиков склонялось к росту на 0,5 п. п. Решение Банка России очень сильно поддержало рубль. Сразу после заседания российская валюта укрепилась на 1,1%, пишут аналитики «Локо-инвеста». Это сделало ее лучшей среди валют развивающихся рынков (индекс валют развивающихся стран EMCI потерял, например, 0,5%).

Вторым важным фактором стал рост цен на нефть Brent. Тут сюрприза не было, они растут девять недель подряд. Аналитики «Открытия» отмечают, что цены находятся в диапазоне 85–90 долларов за баррель. На ближайшие месяцы в «Открытии» также прогнозируют дальнейшее укрепление рубля. Так, Максим Петроневич из «Открытия» ждет нового повышения ключевой ставки до 8%, хотя не исключает и вариант ее роста до 8,25–8,5%.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» ожидают, что курс USD/RUB на этой неделе будет находиться в диапазоне 69,65–71,15 рубля за доллар (хотя в момент написания этих строк рубль даже крепче — 69,34 за доллар). В ближайшее время, но за пределами недельного горизонта курс имеет шанс закрепиться в диапазоне 68–70 рублей за доллар, считают эксперты голландского банка ING.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Русал» (RUAL), 12 месяцев. Целевая цена — 116 рублей. Потенциал роста — 48,5% («Синара»)

Свой прогноз аналитики компании «Синара» сделали еще до обыска ФБР в доме родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне, после инцидента его не поменяли. Они отметили, что объективно ничего не меняется. Компания была исключена из санкционного списка после того, как Дерипаска перестал владеть контрольным пакетом акций и вышел из руководства холдинговой компании «Русала» — EN+. Дмитрий Смолин из «Синары» считает, что снижение цен на акции компании стало хорошей возможностью для их покупки. У «Русала» сохранились сильные финансовые показатели компании, перспективы роста рынка алюминия, где пик цен, по мнению аналитика, будет пройден только в 2022 году. Ключевыми катализаторами роста цены должны стать потенциальное включение в международный индекс MSCI Russia (на него ориентируются крупные западные инвесторы) в ноябре 2021 года и возобновление дивидендных выплат.

Fix Price (FIXP), 12 месяцев. Целевая цена — 819 рублей. Потенциал роста — 31,9% («Велес Капитал», Артем Михайлин)

Сегодня, 27 октября 2021 года, ретейлер представит свои финансовые и операционные результаты за III квартал. С момента IPO в марте это будет впервые, когда Fix Price раскроет квартальные, а не полугодовые показатели, отмечает аналитик. Пока компания, по мнению Артема Михайлина, продолжает планомерно двигаться в направлении поставленных на этот год целей: открыть 730 магазинов, увеличить сопоставимые продажи примерно на 10%. Речь о так называемых продажах Like for like — их расчет необходим, чтобы оценить развитие бизнеса и активность покупателей без учета роста выручки, за счет открытия новых точек. И еще одна цель Fix Price — обеспечить рентабельность прибыли до вычета налогов и процентов по кредитам вблизи уровня прошлого года.

«Лента» (LNTA), 12 месяцев. Целевая цена — 286,74 рубля. Потенциал роста — 25,7% («Фридом Финанс», Александр Осин)

Акции, по мнению Александра Осина, сохраняют потенциал роста, который становится очевиден при сравнении с финансовыми показателями компаний-аналогов. «Лента» стремится расширить долю рынка, отмечает аналитик, что обусловливает высокий показатель соотношения между CAPEX (капитальными расходами на расширение, строительство магазинов, инвестиции в IT и так далее) и выручкой. Руководство компании не исключает проведения SPO (вторичного размещения, когда на бирже мажоритарные владельцы продают часть своих акций уже торгующейся компании). Это главный риск, который может негативно сказаться на оценке стоимости компании.

«Полиметалл» (POLY), шесть месяцев. Целевая цена — 1 800 рублей. Потенциал роста — 31,6% («ВТБ Капитал»)

Компания запустила Нежданинское месторождение — одно из крупнейших в России, обращают внимание инвесторов аналитики ВТБ. Это обеспечит прирост добычи на 17% к 2025 году. Усиление рисков стагфляции (редкое сочетание высокой инфляции и стагнации в экономике, капиталистические экономики испытали на себе влияние такого феномена во второй половине 1970-х годов) повышает привлекательность золота, основного ресурса, который добывает компания. То, что стагфляция вполне возможна, аналитики ВТБ подкрепляют информацией о том, что один из прогнозов по росту ВВП США (от Федерального резервного банка Атланты) в III квартале понижен сразу до 0,5% ( в начале сентября потенциал роста оценивали в 6%). При этом инфляция ускорилась до 5,4%. Кроме того, с начала года акции «Полиметалла» отстали по динамике от акций других золотодобытчиков более чем на 7%.

НЛМК (NLMK), 12 месяцев. Целевая цена — 293 рубля. Потенциал роста — 28,7% (Промсвязьбанк, ПСБ)

НЛМК, пишут аналитики ПСБ, представил неплохие результаты за III квартал 2021 года. Рост цен на сталь компенсировал замедление производства предприятия: выручка увеличилась на 10,2% к результату аналогичного квартала 2020 года, до 4,56 млрд долларов, а EBITDA (которая получается, если из выручки вычесть себестоимость продукции, но до выплат по налогам, по банковским процентам и с вычетом амортизации) — на 11,5%, до 2,29 млрд долларов. Плюс рекомендация совета директоров по дивидендам за III квартал выплачивать 13,3 рубля на акцию, это примерно 6% доходности бумаг.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Delivery Hero (DHER), три месяца. Целевая цена — 135 евро. Потенциал роста — 20,1% («ВТБ Капитал»)

В августе эта международная компания по доставке объявила о том, что рост количества заказов в Южной Корее (откуда родом компания) был рекордным для региона. Азия — основной рынок для Delivery Hero, так как генерирует около 60% товарооборота. Кроме того, компания объявила о приобретении доли в конкуренте (Gorillas Technologies). Gorillas Technologies владеет 180 «dark stores» — это склады, похожие на торговый зал обычного супермаркета, но в них собирают онлайн-заказы. Их наличие позволяет кардинально снизить скорость доставки для продовольствия и товаров первой необходимости. Важно, что эти «dark stores» расположены в местах, в большинстве которых компания Delivery Hero пока не присутствовала. Такая покупка должна серьезно ускорить освоение этих районов.

Alteryx (AYX), 12 месяцев. Целевая цена — 102 доллара. Потенциал роста — 39% (SberCIB)

Компания производит программное обеспечение для бизнес-аналитики, которую могут применять пользователи без специальных знаний программирования (как у крупных конкурентов — Microsoft, SAP и Oracle). Аналитики СберБанка добавили акции в свой топ-10 иностранных бумаг, интересных для инвестиций. Рынок для таких продуктов в ближайшие пять лет может ежегодно расти в среднем на 25%, указывают в СберБанке. В настоящее время доля Alteryx на рынке программного обеспечения для бизнес-аналитики составляет около 8%. Пока Alteryx стоит почти вдвое дешевле сопоставимых компаний в секторе своего программного продукта.

Capgemini (CAPP), 12 месяцев. Целевая цена — 264,18 евро. Потенциал роста — 40,8% («Финам»)

Это французская технологическая компания, одна из крупнейших в мире в области предоставления информационных технологий для бизнеса. Деятельность Capgemini строится на внедрении современных цифровых технологий (5G, искусственный интеллект, машинное обучение). Основным фактором роста Capgemini, по мнению аналитиков «Финама», станет растущий запрос на цифровую трансформацию бизнеса. По данным известной аналитической компании Gartner, в 2020 году только 9,1% всех затрат на свои IT-нужды организации тратили на содержание облачных сервисов, но к 2024 году эта доля может вырасти до 14,2%. Запрос на цифровую трансформацию усилился из-за перевода сотрудников на дистанционный режим работы. Это отразилось на результатах компании: чистая прибыль в первом полугодии 2021 года выросла относительно такого же периода 2020-го на 43,7%, до 444 млн евро. Темпы роста своей выручки компания оценивает в 12–13% годовых, что существенно выше ожидавшихся ранее 7–9%.

SNAP (SNAP), 12 месяцев. Целевая цена — 80 долларов. Потенциал роста — 48,1% («Фридом Финанс», Михаил Денисламов)

Компания — разработчик социальной сети Snapchat отчиталась за III квартал хуже ожиданий. Доходы от рекламы, основной источник прибыли, оказались под негативным влиянием изменения политики приватности на платформе iOS, пишут во «Фридом Финанс». Мобильные приложения на телефонах Apple теперь требуют согласия каждого пользователя на его отслеживание (tracking), а детальная статистика рекламных кампаний поступает через 72 часа (раньше это происходило почти сразу). Разрешение на отслеживание своей активности дают менее 20% пользователей, поэтому рекламодателям стало труднее таргетировать и анализировать цифровую рекламу. Акции Snap среагировали резким падением цены — почти на четверть.

Но аналитики «Фридом» считают, что у акций остается мощный долгосрочный потенциал. Они снизили целевую цену со 100 до 80 долларов, но все равно это рост в полтора раза от актуальных значений. Насчет долгосрочных перспектив акций с аналитиками «Фридом» согласны и аналитики SberCIB. Они оставили бумаги в своем топ-10 иностранных акций.

Netflix (NFLX), 12 месяцев. Целевая цена — 678 долларов. Потенциал роста — 1% («БКС Мир инвестиций», Денис Буйволов)

Американская компания Netflix представила позитивную отчетность выше ожиданий. Драйвером стал выход сериала «Игра в кальмара», который посмотрели 142 млн домохозяйств (за четыре недели с момента выхода), и это абсолютный рекорд. Чистая прибыль Netflix на акцию составила 3,19 доллара (на 0,63 доллара выше ожиданий). Но надо иметь в виду, что акции сильно (на 23%) выросли с августа до момента отчетности. Выход продолжения популярных сериалов компании («Бумажный дом», «Половое воспитание» и «Люцифер») в сентябре увеличил количество подписчиков, а с ними и цены акций. Последние отреагировали за несколько недель до этого на ожиданиях релизов.

Новые инструменты на российских биржах

С 20 октября на Московской бирже торгуются паи биржевого фонда «Райффайзен — Тактическая Стратегия Биржевых фондов» (тикер RQIE). Его позиционируют как первый на российском рынке фонд диверсифицированных активов (то есть это фонд фондов, он покупает паи разнообразных ETF, номинированных в евро). Фондом управляет алгоритм, рассчитанный на соблюдение интересов инвесторов с умеренным риском (то есть ждать от него доходности, которые показывают акции роста, точно не стоит). Комиссия за управление составляет 0,49% суммы инвестиций.

На той же биржевой площадке в обращение вышли акции «Группы Ренессанс Страхование» (тикер RENI). Пока большую часть времени после IPO акции торгуются ниже цены размещения в 120 рублей. Это может означать, что организаторы IPO «переборщили» с количеством инвесторов, целью которых было продать акции в первый же день торгов.

На Мосбирже начались торги и паями фонда «БКС Цифровая галактика». В компании БКС позиционируют его как фонд для инвестиций в блокчейн. А именно — не в биткоин, а в компании, развивающие технологию децентрализованного хранения и обработки данных, прежде всего это финансы (цифровые валюты) и банковский сектор. Минимальный порог входа в этот фонд — 15 долларов США. В портфеле фонда примерно 15 компаний, среди которых PayPal, Square, NXP Semiconductors и Broadcom.

Если вы не хотите блокчейн, а хотите биткоин, то есть важная новость с международных рынков. На Нью-Йоркской фондовой бирже, как сообщают аналитики SberCIB, вышел в обращение Bitcoin Strategy ETF (BITO). Это первый биржевой фьючерсный ETF (то есть он не владеет биткоинами, а покупает фьючерсы на эту криптовалюту, динамика которых очень схожа с динамикой самого биткоина) на биткоин от компании ProShares. По объему торгов в первый день (около 1 млрд долларов) это был второй рекордный дебют за всю историю существования ETF. По мнению аналитиков СберБанка, даже если паи BITO станут доступными в России, приобрести их смогут только квалифицированные инвесторы. Для тех, кто все же желает приобщиться к доходности биткоина, они предлагают альтернативу. В России доступны две акции, которые, как говорят финансисты, имеют экспозицию на криптовалюту (то есть динамика этих акций, как и динамика BITO, некоторым образом зависит от курса биткоина). Речь об акциях криптобиржи Coinbase и компании MicroStrategy (она начинала как компания бизнес-аналитики, но теперь, после массовой скупки биткоина, является, по сути, большим его кошельком — и цена ее акций моментально следует за ценой этого актива).

Также в листинге Московской биржи появились инвестиционные паи фонда «Тинькофф Еврооблигации в Евро» (тикер TBEU). Тут название говорит само за себя, надо только добавить, что речь идет о высокодоходных облигациях.

На СПБ Бирже начались торги 40 новыми иностранными акциями. Знакомых имен вы там не найдете. Есть, например, представители финтеха (Upstart Holdings и SoFi Technologies), из фондов REIT (инвестирующих в недвижимость) — Camden Property Trust, Medical Properties Trust и CubeSmart, которые используют как аналог дивидендных акций, потому что при стабильной цене пая они выплачивают почти весь свой доход (а это чаще всего платежи арендаторов недвижимости) в виде регулярных дивидендов. На этой площадке дебютировали также Olin Corporation, производитель химикатов, Vista Outdoor, производитель товаров для активного отдыха, и другие компании.