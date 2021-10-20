Арбитражный суд Москвы отказал Тинькофф Банку в иске к компании «Мобильные телесистемы» на сумму 1,1 млрд рублей. Соответствующая запись есть в картотеке арбитражных дел.

«В иске отказать полностью», — сообщается в картотеке.

В конце марта 2021 года Тинькофф Банк подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании «Мобильные телесистемы» (МТС) на сумму 1,1 млрд рублей. Третьим лицом по иску выступила Федеральная антимонопольная служба.

В тексте иска говорится, что банк понес убытки в результате противоправных действий, связанных со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке и установлением монопольно высокой цены на СМС-рассылки. Таким образом, действия МТС причинили ущерб «Тинькоффу» в размере более 1 млрд рублей. При этом в пресс-службе ФАС тогда сообщили, что предписание службы, выданное МТС по результатам рассмотрения дела по повышению цен на СМС-рассылку, исполнено.

В середине мая 2019 года ФАС выявила нарушения у МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и Tele2, выразившиеся в установлении монопольно высоких цен на услугу рассылки СМС-сообщений, а также необоснованное удорожание СМС-рассылок после отмены возможности транслитерации СМС-сообщений с кириллицы на латиницу. При этом в исковом заявлении отмечается, что, несмотря на предписания ФАС, противоправные действия МТС продолжились.