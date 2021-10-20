Задолженность по зарплате в России на 1 октября 2021 года составила 1,37 млрд рублей. За сентябрь она увеличилась на 3,1%, или 41,5 млн рублей, следует из данных Росстата.

В общем объеме задолженности на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 531,3 млн рублей (38,8%), в 2020 году — 239 млн рублей (17,5%), в 2019 году и ранее — 598,7 млн рублей (43,7%).

В отраслевом разрезе самый высокий уровень задолженности по заработной плате в обрабатывающих производствах — 41,9%. На долю строительного сектора приходится 17,2% задолженности, сельского хозяйства, охотничьего хозяйства и лесозаготовки — 12,7%, сегмента здравоохранения и социальных услуг — 6,3%, транспорта — 6%, добычи полезных ископаемых — 5,3%.