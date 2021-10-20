Общая сумма начисленной премии по договорам ОСАГО за январь — сентябрь выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 173,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заявленных и урегулированных убытков увеличилось на 14%, до 1,38 млн. Страховщики урегулировали 1,45 млн убытков, а совокупные выплаты за девять месяцев составили 103,7 млрд рублей, увеличившись на 4%.

Что касается средней премии по договору, то она осталась почти неизменной по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 5,55 тыс. рублей. Количество заключенных за этот период договоров ОСАГО выросло на 7%, с 29,1 млн до 31,2 млн штук.