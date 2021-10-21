Ассоциация банков «Россия» (АБР) попросила ЦБ перенести срок вступления требований так называемого антиотмывочного закона о запуске с 1 января 2022 года возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) на 1 января 2023 года, пишет РБК. Соответствующее письмо было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение, говорится в письме. Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении. Аналогичные изменения в закон разработал Национальный совет финансового рынка (НСФР), рассказал его глава Андрей Емелин. Совет предлагает также открывать не всю линейку вкладов, счетов или потребкредитов, а только один вид из этих трех продуктов. Законопроект НСФР направил Аксакову.

ЕБС планируется дополнить новым способом биометрической идентификации

Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность, но подобные устройства недешевы, уточнили в ЦБ.

Как говорится в письме АБР, наиболее затратными для банков стали работы по обеспечению требований ЦБ к информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных, передаче информации о степени их соответствия и т. д. Также для подключения к ЕБС банкам необходимо купить облачное решение, но «облака» от «Ростелекома» и ряда других компаний пока не прошли необходимую сертификацию ФСБ. До настоящего времени «Ростелеком» не ввел в промышленную эксплуатацию криптографический модуль «КриптоSDК», который банкам необходимо интегрировать. При этом у региональных банков нет острой необходимости в широком оказании банковских услуг через официальный сайт и мобильное приложение, поэтому внедрение ЕБС требует изменений бизнес-модели региональных банков. НСФР также отмечает, что требования закона требуют существенной доработки IТ-систем на стороне банков.

Если все необходимые решения появятся в этом году, то банки успеют их интегрировать в свои процессы до 1 января 2023 года, но отдельным кредитным организациям, возможно, потребуется больше времени, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По словам руководителя практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталии Раковой, стоимость выполнения требований по обеспечению безопасности ЕБС зависит от текущего состояния системы и процессов каждого конкретного банка. Также функционал нужен только для новых клиентов, так как действующие уже и так могут получать дистанционно многие банковские услуги, отметил Войлуков.

Касперская считает полезной идеей хакатон по взлому Единой биометрической системы

Перед внедрением Единой биометрической системы стоило бы провести независимое тестирование, чтобы убедиться в ее надежности. Такое мнение, как передает ТАСС, высказала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.