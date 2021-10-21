Ассоциация банков «Россия» (АБР) попросила ЦБ перенести срок вступления требований так называемого антиотмывочного закона о запуске с 1 января 2022 года возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) на 1 января 2023 года, пишет РБК . Соответствующее письмо было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение, говорится в письме. Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении. Аналогичные изменения в закон разработал Национальный совет финансового рынка (НСФР), рассказал его глава Андрей Емелин. Совет предлагает также открывать не всю линейку вкладов, счетов или потребкредитов, а только один вид из этих трех продуктов. Законопроект НСФР направил Аксакову.

ЕБС планируется дополнить новым способом биометрической идентификации Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность, но подобные устройства недешевы, уточнили в ЦБ.

Как говорится в письме АБР, наиболее затратными для банков стали работы по обеспечению требований ЦБ к информационной безопасности при обработке, сборе и хранении биометрии, проверке данных, передаче информации о степени их соответствия и т. д. Также для подключения к ЕБС банкам необходимо купить облачное решение, но «облака» от «Ростелекома» и ряда других компаний пока не прошли необходимую сертификацию ФСБ. До настоящего времени «Ростелеком» не ввел в промышленную эксплуатацию криптографический модуль «КриптоSDК», который банкам необходимо интегрировать. При этом у региональных банков нет острой необходимости в широком оказании банковских услуг через официальный сайт и мобильное приложение, поэтому внедрение ЕБС требует изменений бизнес-модели региональных банков. НСФР также отмечает, что требования закона требуют существенной доработки IТ-систем на стороне банков.

Если все необходимые решения появятся в этом году, то банки успеют их интегрировать в свои процессы до 1 января 2023 года, но отдельным кредитным организациям, возможно, потребуется больше времени, отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По словам руководителя практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталии Раковой, стоимость выполнения требований по обеспечению безопасности ЕБС зависит от текущего состояния системы и процессов каждого конкретного банка. Также функционал нужен только для новых клиентов, так как действующие уже и так могут получать дистанционно многие банковские услуги, отметил Войлуков.