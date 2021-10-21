С июля по сентябрь малый и средний бизнес получил 21,6 млн рублей в качестве компенсации за использование Системы быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» со ссылкой на данные замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, уточняя, что это 4,3% от заложенной до конца года суммы в 500 млн рублей.

По словам Илюшниковой, пик активности бизнеса в СБП пришелся на сентябрь: в этом месяце объем компенсаций превысил 11 млн рублей, их получат более 14 тыс. МСП. Так, по оценкам Центробанка, на 1 октября 2021 года к СБП подключено 109 тыс. предпринимателей, все они могут рассчитывать на компенсацию затрат в случае использования системы. Замминистра напомнила, что эта мера поддержки предоставляется автоматически, а сумма возмещения неограниченна.

В Делобанке эта услуга крайне востребована, заявил бизнес-директор организации Алексей Трегубов. «Сейчас мы видим ежемесячный прирост объема СБП в оплатах покупок и услуг на 10%—20%. В сентябре зафиксировано увеличение на 44%, а за половину октября оборот уже превысил августовский. Такими же темпами прирастает и размер компенсируемой комиссии», — сообщил он.

Крупнейшие банки не подключили pull-переводы между счетами клиента в СБП Все банки с универсальной лицензией были обязаны, согласно нормативному акту ЦБ, с 1 октября подключить сервис pull-переводов между счетами клиента, иначе регулятор может наложить штраф.

Промсвязьбанк (ПСБ) уже возместил своим клиентам порядка 800 тыс. рублей, рассказал директор департамента эквайринга организации Никита Хомутов. По его словам, решение правительства о компенсации комиссий стимулировало бизнес активнее подключаться к системе — банк фиксирует уже пятикратный рост оборотов по СБП с момента запуска программы субсидирования. Сразу после старта льготы в июле ежемесячные обороты покупок через СБП увеличились на 50%, а число подключенных к системе компаний — на 10%, поделился вице-президент «Тинькофф» Сергей Хромов. Субсидию уже получили более 2 тыс. предприятий — клиентов банка «Открытие», заявил вице-президент Александр Дынин.

Невысокие темпы получения компенсаций предпринимателями обусловлены поздним присоединением к программе банков в части предоставления частным клиентам возможности расплачиваться через СБП, уверены в Газпромбанке.

Госпрограмма, позволяющая малому и среднему бизнесу возместить комиссии за прием денег от клиентов-физлиц через СБП, начала действовать с 1 июля 2021 года. Для ее реализации Минэкономразвития отобрало 53 российских банка. Предполагается, что программа будет работать до 31 декабря.