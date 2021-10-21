Группа «Ренессанс Страхование» объявила цену размещения акций в ходе IPO на Московской бирже. Как сообщили в компании, цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну обыкновенную акцию. В рамках первичного публичного предложения будет продано до 162 млн обыкновенных акций, что включает 147 272 727 новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей (примерно 250 млн долларов) и до 14 727 273 существующих обыкновенных акций, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения, сообщила компания поздно вечером в среду.

Напомним, индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций группы «Ренессанс Страхование» составлял от 120 до 135 рублей за одну акцию.

Торги обыкновенными акциями «Ренессанс Страхования» на Московской бирже с тикером RENI начнутся в четверг, 21 октября. Московская биржа одобрила их включение в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Средства, привлеченные за счет размещения новых обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость компании, поясняется в релизе. «Исходя из цены размещения постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс Страхования» составит 66,8 млрд рублей», — уточняют в компании.

Относительно опциона доразмещения разъясняется, что в целях потенциальной стабилизации некоторые акционеры «Ренессанс Страхования» предоставили компании как стабилизационному менеджеру кол-опцион, согласно которому владельцы опциона должны будут продать до 10% от общего количества акций в рамках объема предложения. Опцион доразмещения будет открыт на период до 30 дней начиная с 21 октября 2021 года. В состав владельцев опциона вошли Sputnik Management Services Limited, Laypine Ltd., Bladeglow Limited и Notivia Ltd.

Как подчеркивает президент и председатель совета директоров «Ренессанс Страхования» Борис Йордан, чьи слова приводятся в сообщении, компания стала первым российским страховщиком, который провел полноценное международное IPO. «Наше предложение оказалось привлекательным не только для широкого круга институциональных инвесторов, которых мы заинтересовали как цифровой инноватор на динамично растущем рынке страхования в России, но также и для российских розничных инвесторов, многие из которых уже являются нашими клиентами и доверяют нам», — отметил он.

В числе прочего он упомянул, что группа утвердила дивидендную политику, согласно которой будет стремиться выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно начиная с 2022 года.

«Установив конкурентную цену предложения, мы создали существенный задел для долгосрочного роста капитализации и акционерной стоимости», — добавил Йордан.



Между тем «Коммерсант» в материале на эту тему пишет, что «первое размещение небанковской финансовой группы на российском рынке за последние пять лет прошло неярко. «Ренессанс Страхование» закрыло книгу заявок по нижней границе объявленного диапазона, а действующим акционерам пришлось отказаться от продажи своих бумаг… Спрос инвесторов ограничили незнакомый для них бизнес и завышенная оценка самой компании, полагают эксперты».