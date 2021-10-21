Рубль может подорожать на 6% благодаря высоким ценам на газ. Такой прогноз стратега по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрия Попова опубликовал СберБанк.

Эксперт констатирует, что внимание инвесторов по всему миру в последние месяцы было приковано к аномальному росту цен на газ в Европе: с начала года по начало октября они выросли на спотовом рынке в восемь раз — с 250 до 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. Европейский рынок газа достаточно велик и потребляет около 400 млрд тыс. кубов ежегодно, из которых 90% — импортный газ. После того как Россия заявила о готовности увеличить экспорт газа в Европу в этом году, цены стабилизировались, однако они все еще очень высоки – около 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м.

Подорожание газа способствует укреплению рубля, отмечает Попов. По его словам, исходя из ежегодных объемов экспорта газа Россией и средних цен, закладываемых Минфином на этот и следующий годы, годовой экспорт можно в денежном выражении оценить в 50 млрд долларов, а исходя из более высоких прогнозов SberCIB — в 80 млрд долларов на 2022-й.

«Дополнительные доходы от экспорта газа (в виде экспортной пошлины) абсорбируются в соответствии с бюджетным правилом лишь на 30%, в отличие от дополнительных нефтяных доходов, которые стерилизуются почти на 80%. По нашим расчетам, при дополнительных экспортных поступлениях на сумму 30 млрд долларов в Фонд национального благосостояния будет перечислено 9 млрд долларов. Таким образом, в следующем году дополнительный приток иностранной валюты на рынок составит 21 млрд долларов. Для сравнения: в 2022 году, по нашим оценкам, положительное сальдо счета текущих операций должно составить 73 млрд долларов. По нашим оценкам, ожидаемый в связи с ростом цен на газ приток иностранной валюты может обеспечить укрепление рубля на 6% относительно текущих уровней», — пишет аналитик.

SberCIB по-прежнему прогнозирует на текущий год средний курс на уровне 70 рублей за доллар, однако прогноз на 2022 год изменен: вместо прежних 70 прогнозируются 67 рублей за доллар, несмотря на глобальное укрепление американской валюты.

Попов также указывает, что высокие цены на газ негативно влияют на евро, эта тенденция, как предполагается, сохранится в 2022 году. «Подорожание газа не только разгоняет инфляцию, но и способствует росту инфляционных ожиданий в Европе, а также снижает доходность европейского госдолга (например, гособлигаций Германии) в реальном выражении», — поясняет он.



«В этих условиях мы снизили прогнозируемый на будущий год курс евро к доллару с 1,1 до 1,07 доллара. Прогноз по курсу евро к российской валюте снижен с 83 до 72 рублей», — заключает эксперт.