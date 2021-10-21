🔹 В Москве вводят более длительный нерабочий период, частичный локдаун и дополнительные ограничения. Так, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в городе устанавливаются нерабочие дни. С 28 октября приостанавливается деятельность предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости.



🔹 Банки.ру нашел самые выгодные ставки банков по льготной и семейной ипотеке. Лучшие предложения по семейной ипотеке — у Россельхозбанка, Московского Кредитного Банка, «России» и ВТБ, по доступной для всех программе льготной ипотеки — у ВТБ, Промсвязьбанка, Московского Индустриального Банка, «Открытия» и РСХБ. Две указанные программы — ипотека с господдержкой (предоставляется всем желающим) и семейная ипотека (выдается заемщикам, у которых с 1 января 2018 года появился ребенок) — обеспечивают сейчас более 80% всех выдач на первичном рынке.

🔹 Банки просят отложить на год обязательную выдачу кредитов по биометрии. Ассоциация банков «Россия» попросила ЦБ перенести срок вступления требований так называемого антиотмывочного закона о запуске с 1 января 2022 года возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы на 1 января 2023 года. Не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к сроку требование законодательства в полном объеме.

🔹 В Центробанке назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам. Граждане в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. В начале июня Центробанк опубликовал черный список компаний, которые были уличены в нелегальной деятельности на финансовом рынке. На тот момент в него вошли 1,8 тыс. организаций. Сейчас в этом списке 2 928 компаний.

🔹 Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни. Продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны: системообразующие предприятия; производства непрерывного цикла; предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров; продуктовый ретейл.