Налоговый потенциал регионов используется не в полном объеме — к такому выводу пришла Счетная палата (СП), проанализировавшая ситуацию в 12 дотационных территориях РФ с относительно низкой долей налоговых поступлений в общем объеме их доходов (от 16% до 55,7%), пишет «Коммерсант» , уточнив, что туда входят Ингушетия, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Карелия, Крым, Тува, Калмыкия, Республика Алтай, Кировская, Псковская, Тамбовская и Курганская области.

Низкую долю налоговых поступлений в доходах этих субъектов госаудиторы связали как с изменениями законодательства на федеральном уровне (в частности, с централизацией части налога на прибыль), так и с действиями самих регионов, не всегда взимающих максимально возможный налог с дорогих автомобилей и несвоевременно проводящих кадастровую оценку земли и недвижимости.

Отмечается, что помимо экономических факторов на поступление налогов влияют изменения законодательства, которые «не всегда отвечают интересам наполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ».

ФНС разъяснила причины роста налога для некоторых владельцев недвижимости Увеличение размера платежа по налогам на недвижимость для некоторых россиян, несмотря на то, что налоговая база и ставка не менялись с 2020 года, может быть связано с изменением понижающих коэффициентов, следует из материалов , опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы России в среду.

В 2018—2020 годах такие изменения (например, снижение ставки для зачисления налога на прибыль в бюджеты регионов с 18% до 17%), по оценке СП, привели к снижению налоговых поступлений на 33 млрд рублей в десяти из 12 названных территорий. Впрочем, эти потери были «перекрыты», в частности, увеличением субсидий и дотаций из центра, признают в СП. При этом централизация 1% ставки налога на прибыль задумывалась как способ перераспределения поступлений от «богатых» регионов к «бедным» и более всего от этого теряет Москва, в этих оценках СП не учитываемая.

Например, из 12 регионов только в Карелии установлены максимальные ставки по транспортному налогу на дорогостоящие автомобили, яхты и гидроциклы. Потери от этого в СП оценивают в 1 млрд рублей за 2018—2020 годы. Дорого обходится регионам и неурегулированность отдельных фискальных вопросов — например, по части уплаты налогов участниками долевой собственности на участки, доли которых выражены в гектарах или баллах. Выпадающие из-за этого доходы регионов по земельному налогу по стране оценены в 577 млн рублей в год. В Федеральной налоговой службе пояснили, что необходима «доработка правового механизма определения размера земельных долей», но Минсельхоз уже подготовил законопроект об обязательном пересчете размеров таких долей, что позволит вовлечь их в налоговый оборот.

Гипотетические потери выявлены СП и из-за неравных условий определения налоговой базы недвижимости в зависимости от статуса ее владельца. Для физлиц используется только кадастровая стоимость, для организаций же ее применение ограничено объектами административно-делового, торгового, жилого и бытового назначения (не касается, например, складских и основных производственных зданий). Из-за этого, отмечает СП, регионы в целом по РФ недополучают 192 млрд рублей в год. В ФНС эту сумму называют лишь «оценкой потенциала дополнительных налоговых доходов», связанной с возможным переходом к налогообложению по кадастровой стоимости и иных видов недвижимости организаций. В Минфине сообщили, что сейчас прорабатывают тему нормативного закрепления такого перехода.