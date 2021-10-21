ВТБ обеспечит доставку дебетовых карт для клиентов старшего поколения с одновременным переводом пенсии в банк. Для ее зачисления новым клиентам теперь необязательно посещать отделения сети, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Пенсионеры, у которых пока нет карты «Мир» от ВТБ, могут заказать ее с доставкой на сайте банка или вместе с зарплатной картой. Одновременно клиентам старшего поколения предлагается на нее перевести зачисление пенсии», — говорится в релизе.

Отмечается, что курьер доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии в ВТБ. Раньше, уточнили в финучредении, такое заявление можно было подать только через мобильное приложение «ВТБ Онлайн» или в офисе банка. После обработки заявки ПФР направляет клиенту сообщение с просьбой подтвердить по СМС перевод средств на новую карту. После чего ведомство рассматривает заявку и дистанционно оформляет выплаты.

«Всем, кто до конца года получит первую пенсию на карту ВТБ, мы начислим на счет дополнительно 2 тысячи рублей», — добавила начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Инна Земан.



Выпустить пенсионную карту клиент может также в рамках зарплатного проекта с работодателем. Услуга курьерской доставки карт доступна как действующим, так и новым клиентам ВТБ.

В банке добавили, что пенсионеры получают бесплатную страховку счетов и карт в банке от мошеннических действий, до 7,5% годовых на остаток по счету и повышенный кэшбэк до 10% при оплате картой услуг ЖКХ и покупок в аптеках.