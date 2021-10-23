«ДОМ.РФ» запустил бета-версию суперсервиса «Цифровое строительство» «строим.дом.рф», предназначенного для помощи гражданам при строительстве индивидуальных жилых домов. В дальнейшем планируется развитие сервиса для строительства многоквартирного жилья, сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что суперсервис «строим.дом.рф» в первую очередь ориентирован на граждан, которые планируют строительство своего дома, в том числе с помощью ипотечного кредитования. Он позволит фактически в один клик запускать строительство индивидуальных домов. Также сервисом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и застройщики.

В бета-версию вошли следующие услуги: каталог типовых проектов частных домов, реестр подрядных организаций и сервис для получения персональных рекомендаций в подготовке к строительству.



«Ключевой опцией суперсервиса является возможность выбора уже проверенного архитектурного и проектного решения. Пользователь в режиме онлайн выбирает типовой проект дома с готовой документацией, строительную компанию и банк. На момент запуска в бета-версию вошло более 70 проектов, которые прошли проверку банками — участниками суперсервиса. По результатам архитектурного конкурса также будут включены 25 типовых проектов-победителей. Каталог проектов постоянно пополняется, любой подрядчик либо поставщик домокомплекта может пройти процедуру аккредитации и проверки проекта банком», — говорится в релизе.

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Суперсервис позволит приобрести земельный участок под строительство, заказать изыскательные работы и проектирование, получить проектное финансирование, ввести в эксплуатацию построенный объект и поставить его на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на жилую площадь.

Как уточняют в компании, суперсервис «Цифровое строительство» разработан на базе уже зарекомендованной платформы ЕИСЖС и позволит в дальнейшем предоставлять пользователям комплексный перечень услуг для целей индивидуального жилищного строительства по принципу одного окна. Портал «строим.дом.рф» будет интегрирован с такими информационными системами, как госуслуги, системы Росреестра, Главгосэкспертизы и другими.