Модульбанк запустил кредитование для продавцов, работающих на маркетплейсах. Деньги выдаются в форме кредитной линии на сумму до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по кредиту — 6,5%. Как уточняют в банке, при оформлении предусмотрен грейс-период: в течение 55 дней не нужно платить проценты и комиссии за пользование деньгами. Дальше проценты взимаются только в те периоды, когда предприниматель пользуется кредитом.

Для получения кредита нужно лишь подключить новую опцию «Маркетплейс», никаких документов и справок предоставлять не нужно. Решение принимается в течение дня. Деньги приходят на расчетный счет предпринимателя в Модульбанке или на кредитную карту.

В финучреждении напоминают, что в начале октября Модульбанк запустил пакет сервисов «Маркетплейс» для предпринимателей, которые продают или хотят продавать свои товары на маркетплейсах. В нем собраны инструменты, необходимые для старта бизнеса на торговых площадках, комфортной работы и увеличения продаж. Пакет подходит как для опытных продавцов, так и для начинающих предпринимателей. С его помощью можно выбрать нишу для старта работы, оптимизировать вложения и сократить риски, связанные с запуском своего магазина на маркетплейсе. До конца 2021 года он предоставляется бесплатно.

В скором времени в банке планируют запустить дополнительные опции: специальные тарифы, «МаркетИнститут» (центр обучения торговле на маркетплейсах). Также будет доступен сервис «МаркетМенеджер» — полное сопровождение продавцов, включая сертификацию, подготовку фото и карточек товаров, помощь в закупках из Китая, и другие услуги.