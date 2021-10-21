Проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 перенесено на декабрь 2021 года, а само мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Как пояснили в ЦБ, такое решение принято «в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Российской Федерации». Обновленную программу форума организаторы пообещали опубликовать на сайте Finopolis 2021 до 1 ноября.

Организаторы форума уточнили , что в очном формате Finopolis 2021 планируется провести весной 2022 года в Сочи, включая деловую, развлекательную и спортивную программы, экспозону, а также инновационное интерактивное выставочное пространство Finoland.

Ранее проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 было запланировано на 10—12 ноября. Изначально деловая программа включала более 20 сессий и круглых столов, посвященных самым разным темам в области финтеха — от кибербезопасности до квантового эффекта.

По всем вопросам можно обратиться по телефону +7(499)678-20-21 и на orgcommittee@finopolis.ru.

