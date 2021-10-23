Российские автовладельцы в 2021 году стали больше тратить на парковку и чаще платить штрафы, при этом платежи за нарушение ПДД и услуги шиномонтажа остались на уровне 2020 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера»), которые изучили платежи картами системы электронных платежей и через приложение сервиса с января по сентябрь 2020 и 2021 годов.



Средний платеж за нарушение ПДД за год не изменился и составил 511 рублей, но штрафы стали платить чаще. Средний оборот на одного пользователя в месяц в этой категории вырос на 8,2% и составил 1 004 рубля, сообщается в исследовании.

Средний чек за парковку в этом году стал на 19% больше, чем в прошлом, и составил 225 рублей. Средний оборот на одного пользователя вырос на 38% до 570 рублей. Возможно, рост этих показателей связан с тем, что в 2020-м многие автолюбители работали удаленно и пользовались платными парковками значительно меньше, чем в этом году, считают аналитики сервиса.

Средний чек на бензин в 2021 году в России вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом и составил 1 170 рублей. Среднемесячный оборот на одного пользователя увеличился на 13,8% до 2 772 рублей.

За техническое обслуживание и ремонт авто россияне в этом году отдают в среднем по 4 495 рублей, это на 10% больше, чем в 2020 году. В этой категории средний оборот на одного пользователя в месяц вырос за год на 24% до 10 340 рублей.

Средний чек на автозапчасти и аксессуары у российских автовладельцев составил в январе — сентябре 2021 года 2 906 рублей, что на 13,4% больше, чем за этот же период в 2020 году. Средний оборот на одного пользователя в этой категории вырос почти на 26% до 5 736 рублей.

За услуги шиномонтажа россияне в текущем году платили почти столько же, сколько и в прошлом, — 3 175 рублей. Средний чек за автомойку в 2021 году снизился на 35% и составил 197 рублей, при этом услугой стали пользоваться чаще: оборот на одного пользователя за год возрос почти на 10% до 596 рублей.