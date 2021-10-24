Доля наследственных квартир в старых границах Москвы в 2020—2021 годах выросла впервые с 1990-х с 10% до 20%, показало исследование департамента вторичного рынка агентства «Инком-Недвижимость». Эксперты отметили, что порядка 60% унаследованных объектов, попадающих на рынок недвижимости, выходят в продажу, остальные сдаются в аренду.

«Из года в год на вторичный рынок поступает примерно равное количество лотов, так как квартирные вопросы связаны с этапами человеческой жизни: браком, рождением, смертью. К сожалению, в экстремальных эпидемиологических условиях возникли указанные выше изменения. Речь идет о так называемом свежем наследстве (термин, используемый на рынке недвижимости для обозначения квартиры, находящейся в собственности менее трех лет после оформления наследства. — Прим. ред.)», — отмечает директор департамента вторичных квартир «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.



Как правило, поясняет он, такие объекты продаются с дисконтом в диапазоне от 5% до 10%: большинство наследников-продавцов изначально готовы к скидке. Например, при наличии у одной квартиры нескольких наследников им выгоднее принять торг и продать жилье целиком, нежели заниматься долями по отдельности; зачастую наследники стараются оперативно совершить сделку и не возражают против срочной продажи, которая предполагает снижение цены. Нередко наследственные квартиры участвуют в инвестиционных сделках, добавил Шлома.

По оценкам компании, примерно 60% унаследованных квартир, попадающих на рынок недвижимости, выставляются на продажу, 40% сдаются внаем, причем примерно половина указанных арендных объектов по прошествии трех лет поступает в экспозицию для реализации, так как по истечении этого срока в собственности жилплощадь именуется старым наследством и при продаже освобождается от налогового бремени, уточнил эксперт.

Говоря об увеличении доли наследственных квартир во вторичной экспозиции, в компании также отметили тот факт, что в 2020—2021 годах предложение ликвидных объектов в Москве существенно сократилось на фоне ажиотажного спроса. «А к жилью, полученному продавцом по наследству, покупатели обычно относятся с настороженностью, даже несмотря на дисконт: по данным департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости», каждый третий клиент отказывается от рассмотрения такого варианта», — обратили внимание в агентстве.



Учитывая, что жилплощадь может быть унаследована по закону либо по завещанию, главными рисками сделки ее покупки эксперты называют последующее возникновение неучтенного наследника, не получившего долю в наследстве, и неожиданное появление завещания либо вероятность оспаривания имеющегося завещания. При этом специалисты заявляют, что сегодняшние технологии работы на рынке позволяют избежать опасных последствий покупки унаследованного жилья.

«Наш опыт и статистика говорят о том, что количество сделок, расторгнутых после отчуждения наследственных квартир, стремится к нулю. Так, за последние три года в нашей компании не зафиксирован ни один случай лишения права собственности на приобретенную наследственную квартиру, — утверждает Сергей Шлома. — Одним из обязательных условий сделки сегодня является нотариально заверенное заявление наследника-продавца о том, что после отчуждения квартиры в случае обнаружения неучтенных наследников или оспаривания завещания он обязуется компенсировать ущемленной стороне ее долю в проданной наследственной квартире за счет собственных денежных средств».

В настоящее время данные ЕГРН дают полную информацию о юридическом статусе объекта. Тем покупателям, кто решил заниматься сделкой без помощи профессионалов, эксперт рекомендует тщательно изучить документы на приобретаемое жилье и по всем правилам зарегистрировать переход права собственности. «Стоит указать в договоре купли-продажи полную стоимость квартиры (а не уменьшенную — для снижения налога продавца «свежего» наследственного жилья), так как в случае оспаривания сделки это защитит права покупателя», — рекомендовал Сергей Шлома.